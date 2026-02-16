https://ria.ru/20260216/trump-2074700346.html
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп уделяет значительное внимание попыткам добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 16.02.2026
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио
Рубио: Трамп уделяет внимание попыткам добиться урегулирования на Украине