Рейтинг@Mail.ru
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/trump-2074700346.html
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп уделяет значительное внимание попыткам добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:15:00+03:00
2026-02-16T14:15:00+03:00
в мире
сша
украина
венгрия
марко рубио
дональд трамп
виктор орбан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260216/ssha-2074700204.html
сша
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, венгрия, марко рубио, дональд трамп, виктор орбан, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Венгрия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио

Рубио: Трамп уделяет внимание попыткам добиться урегулирования на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уделяет значительное внимание попыткам добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент вложил огромное количество времени и политического капитала, стремясь принести реальную пользу (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио
Вчера, 14:14
 
В миреСШАУкраинаВенгрияМарко РубиоДональд ТрампВиктор ОрбанМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала