Рейтинг@Mail.ru
Движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области затруднено после ДТП - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 16.02.2026 (обновлено: 17:39 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/trassa-2074727539.html
Движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области затруднено после ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области затруднено после ДТП - РИА Новости, 16.02.2026
Движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области затруднено после ДТП
Затруднения движения и дорожно-транспортные происшествия (ДТП) из-за ухудшения погодных условий наблюдаются на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:58:00+03:00
2026-02-16T17:39:00+03:00
авто
тульская область
автодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074687154_0:89:1920:1169_1920x0_80_0_0_7d9760a58b1a82d7399b035aade0787d.jpg
https://ria.ru/20260213/sneg-2074173105.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074687154_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5b8fdab353f3b2f9b07be98d22fce5b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тульская область, автодор
Авто, Тульская область, Автодор
Движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области затруднено после ДТП

На трассе М-4 "Дон" в Тульской области затруднено движение из-за непогоды

© Фото : Главное управление МЧС России по Тульской областиПробка на трассе М-4 "Дон" после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026
Пробка на трассе М-4 Дон после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Тульской области
Пробка на трассе М-4 "Дон" после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Затруднения движения и дорожно-транспортные происшествия (ДТП) из-за ухудшения погодных условий наблюдаются на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщили в госкомпании "Автодор".
"В связи с сильной метелью и резким ухудшением погодных условий на отдельных участках трассы М-4 "Дон" наблюдаются затруднения движения и дорожно-транспортные происшествия", - говорится в сообщении.
В местах ДТП на данном участке трассы организованы работы по оперативному восстановлению движения, для эвакуации грузового транспорта направлен тяжелый эвакуатор, уточнили в "Автодоре". Там добавили, что на М-4 в Тульской области работают более 10 экипажей аварийных комиссаров, которые оказывают помощь участникам дорожного движения.
"Работы ведутся в усиленном режиме. Дорожные службы контролируют ситуацию и оперативно реагируют на изменения погодных условий", - подчеркнули в пресс-службе госкомпании.
Как убирают снег на дорогах Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Как убирают снег на дорогах Москвы
13 февраля, 14:17
 
АвтоТульская областьАвтодор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала