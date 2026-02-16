Движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области затруднено после ДТП

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Затруднения движения и дорожно-транспортные происшествия (ДТП) из-за ухудшения погодных условий наблюдаются на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщили в госкомпании "Автодор".
"В связи с сильной метелью и резким ухудшением погодных условий на отдельных участках трассы М-4 "Дон" наблюдаются затруднения движения и дорожно-транспортные происшествия", - говорится в сообщении.
В местах ДТП на данном участке трассы организованы работы по оперативному восстановлению движения, для эвакуации грузового транспорта направлен тяжелый эвакуатор, уточнили в "Автодоре". Там добавили, что на М-4 в Тульской области работают более 10 экипажей аварийных комиссаров, которые оказывают помощь участникам дорожного движения.
"Работы ведутся в усиленном режиме. Дорожные службы контролируют ситуацию и оперативно реагируют на изменения погодных условий", - подчеркнули в пресс-службе госкомпании.
Как убирают снег на дорогах Москвы
13 февраля, 14:17