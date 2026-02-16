Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/tramp-2074807439.html
Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией
Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией - РИА Новости, 16.02.2026
Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией
Президент США Дональд Трамп раскритиковал и назвал неуместным соглашение о чистой энергии, заключенное в понедельник между Великобританией и штатом Калифорния. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:22:00+03:00
2026-02-16T21:22:00+03:00
в мире
калифорния
великобритания
сша
дональд трамп
гэвин ньюсом
эд милибанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_30acc66c76aca82c5bd15e70626597c5.jpg
https://ria.ru/20260216/tramp-2074798854.html
https://ria.ru/20260216/tramp-2074789378.html
калифорния
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4297ea70916cefea92bc1e4699d014e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, великобритания, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, эд милибанд
В мире, Калифорния, Великобритания, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Эд Милибанд
Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией

Трамп выразил недовольство сделкой по энергии между Британией и Калифорнией

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал и назвал неуместным соглашение о чистой энергии, заключенное в понедельник между Великобританией и штатом Калифорния.
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ходе визита в Британию подписал с британским министром энергетики Эдом Милибандом меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере чистых энергетических технологий, включая морскую ветроэнергетику. Соглашение также направлено на расширение доступа британских фирм на рынок Калифорнии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC
Вчера, 20:19
Великобритании и без того достаточно проблем, чтобы связываться с Гэвином Ньюскамом", - заявил Трамп изданию Politico, намеренно коверкая фамилию губернатора, делая ее созвучной слову scum - "отброс".
Американский лидер назвал губернатора Калифорнии неудачником и заявил, что всё, к чему тот прикасается превращается в мусор. Трамп добавил, что для Ньюсома было "неуместно" заключать такие соглашения, а для Великобритании было "неуместно иметь с ним дело".
"Его штат превратился в ад, а его экологическая деятельность - в катастрофу". - заключил президент.
Ранее Трамп критиковал Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, где тот всячески высмеивал американского президента и проводимую им политику.
Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом это его не привело.
Пост, опубликованный в аккаунте Пентагона в соцcети X - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Пентагон в День президента США приравнял Трампа к Вашингтону и Линкольну
Вчера, 19:12
 
В миреКалифорнияВеликобританияСШАДональд ТрампГэвин НьюсомЭд Милибанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала