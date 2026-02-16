Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией

ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал и назвал неуместным соглашение о чистой энергии, заключенное в понедельник между Великобританией и штатом Калифорния.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ходе визита в Британию подписал с британским министром энергетики Эдом Милибандом меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере чистых энергетических технологий, включая морскую ветроэнергетику. Соглашение также направлено на расширение доступа британских фирм на рынок Калифорнии.

"У Великобритании и без того достаточно проблем, чтобы связываться с Гэвином Ньюскамом", - заявил Трамп изданию Politico, намеренно коверкая фамилию губернатора, делая ее созвучной слову scum - "отброс".

Американский лидер назвал губернатора Калифорнии неудачником и заявил, что всё, к чему тот прикасается превращается в мусор. Трамп добавил, что для Ньюсома было "неуместно" заключать такие соглашения, а для Великобритании было "неуместно иметь с ним дело".

"Его штат превратился в ад, а его экологическая деятельность - в катастрофу". - заключил президент.

Ранее Трамп критиковал Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давосе , где тот всячески высмеивал американского президента и проводимую им политику.