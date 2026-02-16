https://ria.ru/20260216/tramp-2074798854.html
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский минюст будет требовать смертной казни для похитителей пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны... РИА Новости, 16.02.2026
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский минюст будет требовать смертной казни для похитителей пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри, если ее не вернут живой.
Мать журналистки бесследно исчезла из своего дома в штате Аризона
днем 1 февраля. Власти полагают, что Нэнси Гатри могли похитить.
"Президент Трамп
заявил, что ответственные за похищение Нэнси Гатри должны освободить ее целой и невредимой, иначе им грозит "самое суровое" федеральное наказание", - пишет газета New York Post
после телефонного разговора с президентом.
В ответ на уточняющий вопрос президент подтвердил, что министерство юстиции будет просить о смертной казни для похитителей 84-летней женщины.
При этом издание отмечает, что смертная казнь является обычным наказанием для преступников, совершивших наиболее громкие преступления или преступления, попадающие под юрисдикцию нескольких штатов. Однако в Аризоне, например, из 109 человек, осужденных на смертную казнь, большинство ожидает исполнения приговора десятилетиями.
Ранее американский лидер отдал распоряжение федеральным правоохранительным органам помочь в поисках пропавшей без вести Нэнси Гатри. Тогда он подчеркнул, что задействует все ресурсы, чтобы мать журналистки благополучно вернулась домой, и добавил, что все нация молится за ее семью.