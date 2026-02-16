Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/tramp-2074798854.html
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC - РИА Новости, 16.02.2026
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский минюст будет требовать смертной казни для похитителей пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:19:00+03:00
2026-02-16T20:19:00+03:00
в мире
аризона
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_9b37805fb3c23c5b5029accfa019956d.jpg
https://ria.ru/20250910/tramp-2040990975.html
https://ria.ru/20251013/ssha-2047878727.html
аризона
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_df40072afa1456cf348c39136f17e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аризона, сша, дональд трамп
В мире, Аризона, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC

Трамп пригрозил смертной казнитью похитителям матери журналистки NBC Гатри

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский минюст будет требовать смертной казни для похитителей пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри, если ее не вернут живой.
Мать журналистки бесследно исчезла из своего дома в штате Аризона днем 1 февраля. Власти полагают, что Нэнси Гатри могли похитить.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни
10 сентября 2025, 16:00
"Президент Трамп заявил, что ответственные за похищение Нэнси Гатри должны освободить ее целой и невредимой, иначе им грозит "самое суровое" федеральное наказание", - пишет газета New York Post после телефонного разговора с президентом.
В ответ на уточняющий вопрос президент подтвердил, что министерство юстиции будет просить о смертной казни для похитителей 84-летней женщины.
При этом издание отмечает, что смертная казнь является обычным наказанием для преступников, совершивших наиболее громкие преступления или преступления, попадающие под юрисдикцию нескольких штатов. Однако в Аризоне, например, из 109 человек, осужденных на смертную казнь, большинство ожидает исполнения приговора десятилетиями.
Ранее американский лидер отдал распоряжение федеральным правоохранительным органам помочь в поисках пропавшей без вести Нэнси Гатри. Тогда он подчеркнул, что задействует все ресурсы, чтобы мать журналистки благополучно вернулась домой, и добавил, что все нация молится за ее семью.
Тюрьма в Терре-Хот, штат Индиана - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которым Байден отменил казнь
13 октября 2025, 07:08
 
В миреАризонаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала