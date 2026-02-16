Трамп пригрозил казнью похитителям матери журналистки NBC

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский минюст будет требовать смертной казни для похитителей пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри, если ее не вернут живой.

Мать журналистки бесследно исчезла из своего дома в штате Аризона днем 1 февраля. Власти полагают, что Нэнси Гатри могли похитить.

"Президент Трамп заявил, что ответственные за похищение Нэнси Гатри должны освободить ее целой и невредимой, иначе им грозит "самое суровое" федеральное наказание", - пишет газета New York Post после телефонного разговора с президентом.

В ответ на уточняющий вопрос президент подтвердил, что министерство юстиции будет просить о смертной казни для похитителей 84-летней женщины.

При этом издание отмечает, что смертная казнь является обычным наказанием для преступников, совершивших наиболее громкие преступления или преступления, попадающие под юрисдикцию нескольких штатов. Однако в Аризоне, например, из 109 человек, осужденных на смертную казнь, большинство ожидает исполнения приговора десятилетиями.