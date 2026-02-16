Рейтинг@Mail.ru
Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/tramp-2074798703.html
Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву
Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву - РИА Новости, 16.02.2026
Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву
Белый дом поздравил президента США Дональда Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:18:00+03:00
2026-02-16T20:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джордж вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260216/tramp-2074789378.html
https://ria.ru/20260216/tramp-2074684632.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джордж вашингтон
В мире, США, Дональд Трамп, Джордж Вашингтон

Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Белый дом поздравил президента США Дональда Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву.
"Я был жертвой, а теперь я охотник", - говорится в цитате, авторство которой в посте американской администрации в X приписывается Трампу.
Пост, опубликованный в аккаунте Пентагона в соцcети X - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Пентагон в День президента США приравнял Трампа к Вашингтону и Линкольну
Вчера, 19:12
Над цитатой Белый дом разместил обложку ноябрьского номера журнала "Тайм", на которой изображен американский лидер, сидящий за столом в Овальном кабинете. Номер называется "Мир Трампа".
"С Днем президентов, господин президент", - добавили в Белом доме.
В понедельник в США отмечается День президентов - праздник в честь всех глав государства в стране. Изначально он был приурочен ко дню рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона 22 февраля, но с 1971 года отмечается в третий понедельник февраля.
Трамп в этом году свой профессиональный праздник отмечает без публичных выступлений и общения с прессой, следует из его расписания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
Вчера, 13:45
 
В миреСШАДональд ТрампДжордж Вашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала