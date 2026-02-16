https://ria.ru/20260216/tramp-2074798703.html
Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву
Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву - РИА Новости, 16.02.2026
Белый дом поздравил Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву
Белый дом поздравил президента США Дональда Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву. РИА Новости, 16.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
джордж вашингтон
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Белый дом поздравил президента США Дональда Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву.
"Я был жертвой, а теперь я охотник", - говорится в цитате, авторство которой в посте американской администрации в X
приписывается Трампу
.
Над цитатой Белый дом разместил обложку ноябрьского номера журнала "Тайм", на которой изображен американский лидер, сидящий за столом в Овальном кабинете. Номер называется "Мир Трампа".
"С Днем президентов, господин президент", - добавили в Белом доме.
В понедельник в США
отмечается День президентов - праздник в честь всех глав государства в стране. Изначально он был приурочен ко дню рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона
22 февраля, но с 1971 года отмечается в третий понедельник февраля.
Трамп в этом году свой профессиональный праздник отмечает без публичных выступлений и общения с прессой, следует из его расписания.