Пентагон в День президента США приравнял Трампа к Вашингтону и Линкольну

19:12 16.02.2026
в мире
сша
линкольн
вашингтон (штат)
дональд трамп
джордж вашингтон
авраам линкольн
министерство обороны сша
в мире, сша, линкольн, вашингтон (штат), дональд трамп, джордж вашингтон, авраам линкольн, министерство обороны сша
В мире, США, Линкольн, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Министерство обороны США
© Department of War/XПост, опубликованный в аккаунте Пентагона в соцcети X
© Department of War/X
Пост, опубликованный в аккаунте Пентагона в соцcети X
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Пентагон в День президента США опубликовал поздравление, где поставил действующего главу государства Дональда Трампа в один ряд с его предшественниками Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном.
На черно-белом изображении в центре расположена крупная фигура Трампа, который сурово смотрит на зрителя. Его галстук приглушенного красного цвета - единственное раскрашенное место на снимке.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
Вчера, 17:46
В самом низу, чуть перекрывая галстук, нарисован небольшой белый силуэт стратегического бомбардировщика-невидимки B-2.
За плечами Трампа, как будто выглядывая из-за его спины, находятся Вашингтон и Линкольн, а уже за ними проглядывается американский флаг.
Венчает эту композицию надпись "День президента" на черном фоне.
В понедельник в США отмечается День президентов - праздник в честь всех президентов страны. Изначально он был приурочен ко дню рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона 22 февраля, но с 1971 года отмечается в третий понедельник февраля. Праздник является официальным выходным, поэтому многие государственные учреждения и банки в этот день закрыты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
Вчера, 13:45
 
В миреСШАЛинкольнВашингтон (штат)Дональд ТрампДжордж ВашингтонАвраам ЛинкольнМинистерство обороны США
 
 
