Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа - РИА Новости, 16.02.2026
13:45 16.02.2026
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
Президент США Дональд Трамп в своей политике использует тактику "нажать и отступить", заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.02.2026
2026
в мире, сша, александр лукашенко, дональд трамп, сергей глазьев
В мире, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Сергей Глазьев
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа

Лукашенко: Трамп использует тактику нажать и отступить

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей политике использует тактику "нажать и отступить", заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Не надо париться по поводу его политики. Он же сразу сказал: мир через силу. А тактика так: нажать, потом отступить. Это его тактика. Сильная страна, мощная, лидер в мире. Ну такая тактика у него", - заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
"И не надо тут на него накатывать, наваливаться и прочее. Я его тут не защищаю, но это действительно так. Это его тактика. Мы это прекрасно чувствуем по переговорам с Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы
Вчера, 12:55
 
В миреСШААлександр ЛукашенкоДональд ТрампСергей Глазьев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
