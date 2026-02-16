https://ria.ru/20260216/tramp-2074684632.html
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа - РИА Новости, 16.02.2026
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
Президент США Дональд Трамп в своей политике использует тактику "нажать и отступить", заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:45:00+03:00
2026-02-16T13:45:00+03:00
2026-02-16T13:45:00+03:00
в мире
сша
александр лукашенко
дональд трамп
сергей глазьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074666708.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_214:0:2788:1930_1920x0_80_0_0_acf9371e113e8248ce2c474a6a6ce4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, александр лукашенко, дональд трамп, сергей глазьев
В мире, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Сергей Глазьев
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
Лукашенко: Трамп использует тактику нажать и отступить