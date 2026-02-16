Рейтинг@Mail.ru
Тигр, напавший на охотника в Приморье, мог быть ранен, заявил эксперт - РИА Новости, 16.02.2026
03:46 16.02.2026
Тигр, напавший на охотника в Приморье, мог быть ранен, заявил эксперт
Амурский тигр, который напал на охотника у подкормочной площадки в Чугуевском округе Приморья, мог быть ранен, либо человек мог застать его в момент трапезы... РИА Новости, 16.02.2026
Тигр, напавший на охотника в Приморье, мог быть ранен, заявил эксперт

Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Амурский тигр, который напал на охотника у подкормочной площадки в Чугуевском округе Приморья, мог быть ранен, либо человек мог застать его в момент трапезы после охоты, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее в понедельник представитель регионального минприроды сообщил РИА Новости, что в Чугуевском округе амурский тигр напал на охотника, который доставлял корма на подкормочную площадку, мужчина погиб. Ведутся работы по изъятию амурского тигра.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Приморье возбудили уголовное дело об убийстве тигра
11 февраля, 11:06
"Согласно предварительной версии, озвученной теми, кто был с погибшим, - производилась выкладка зёрна на кормушки. Люди разделились, а когда вернулись, то нашли погибшего со следами нападения хищника. По их информации, это тигр. Другие обстоятельства сейчас устанавливают специалисты. Охотничий сезон закрыт. Трагедия произошла на большом отдалении от населённых пунктов в местах, которые посещают в основном с целью охоты", - сказал Арамилев.
Он отметил, что на месте работают специалисты охотнадзора и полицейские. Если тигр живой, его будут изымать из природы.
"Теоретически могло быть три основных версии: кто-то накануне, незаконно охотясь на кормушках, ранил тигра, а на другой день люди поехали наполнять кормушки и наткнулись на подранка; тигр на кормушке поймал оленя и ел его, в этой момент человек приблизился к кормушке, и произошла трагедия; либо люди сами неудачно стреляли по тигру, которого увидели в лесу. Это только версии. Смерть человека - это всегда трагедия", - отметил собеседник, добавив, что информация пока уточняется.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр в лесах Приморского края - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Охотоведы следят за "умиротворенным" тигром в Хабаровском крае
23 января, 06:25
 
