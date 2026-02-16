Тигр, напавший на охотника в Приморье, мог быть ранен, заявил эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Амурский тигр, который напал на охотника у подкормочной площадки в Чугуевском округе Приморья, мог быть ранен, либо человек мог застать его в момент трапезы после охоты, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Теоретически могло быть три основных версии: кто-то накануне, незаконно охотясь на кормушках, ранил тигра, а на другой день люди поехали наполнять кормушки и наткнулись на подранка; тигр на кормушке поймал оленя и ел его, в этой момент человек приблизился к кормушке, и произошла трагедия; либо люди сами неудачно стреляли по тигру, которого увидели в лесу. Это только версии. Смерть человека - это всегда трагедия", - отметил собеседник, добавив, что информация пока уточняется.