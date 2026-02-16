https://ria.ru/20260216/tigr-2074580992.html
В Приморье амурский тигр напал на охотника
В Приморье амурский тигр напал на охотника
Амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморья, мужчина погиб, зверя отлавливают, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды. РИА Новости, 16.02.2026
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморья, мужчина погиб, зверя отлавливают, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды.
"В Чугуевском округе Приморского края
зафиксирован трагический инцидент с участием амурского тигра. Нападение произошло в 20 километрах от населённого пункта. Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку", - сообщил собеседник.
По его словам, на место оперативно выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания. Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населённых пунктов нет", - добавил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.