Фирму, обслуживающую дорогу в Териберку, внесли в реестр недобросовестных

Контракт на 132,7 миллиона рублей заключили в феврале 2022 года. Подрядчик получил аванс почти 40 миллиона рублей, однако за четыре года не завершил даже первый этап работ. Экспертиза неоднократно выдавала отрицательные заключения, а обещанный ремонт так и не выполнен. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.