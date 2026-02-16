Рейтинг@Mail.ru
Фирму, обслуживающую дорогу в Териберку, внесли в реестр недобросовестных - РИА Новости, 16.02.2026
16:27 16.02.2026
Фирму, обслуживающую дорогу в Териберку, внесли в реестр недобросовестных
Фирму, обслуживающую дорогу в Териберку, внесли в реестр недобросовестных
териберка
мурманская область
мурманск
уфас
териберка
мурманская область
мурманск
териберка, мурманская область, мурманск, уфас
Териберка, Мурманская область, Мурманск, УФАС
© МИНТРАНС МО/TelegramПогодные условия в Териберке
МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Компания "Север Строй", которая в том числе обслуживает дорогу в село Териберка Мурманской области, где из-за заносов в выходные были заблокированы машины, внесена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за срыва капремонта детского центра в Мурманске, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
"Мурманское УФАС России включило ООО "Север Строй" в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не выполнила контракт на разработку проектной документации и капитальный ремонт "Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", расположенного в Мурманске", - говорится в сообщении.
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Териберке раненого тюленя спасли и отпустили в море
23 ноября 2025, 23:20
Контракт на 132,7 миллиона рублей заключили в феврале 2022 года. Подрядчик получил аванс почти 40 миллиона рублей, однако за четыре года не завершил даже первый этап работ. Экспертиза неоднократно выдавала отрицательные заключения, а обещанный ремонт так и не выполнен. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.
"Комиссия УФАС признала поведение подрядчика недобросовестным. Сведения об ООО "Север Строй" внесены в РНП сроком на 2 года", - добавили в ведомстве.
При этом "Север Строй" также является подрядчиком при обслуживании дороги в село Териберка, которое в минувшие выходные оказалось заблокировано из-за сильных снегопадов. Двенадцатого января стало известно, что власти Мурманской области запустили процедуру расторжения контракта с подрядчиком из-за отсутствия необходимого количества дорожной техники, надлежащего качества проводимых работ и своевременного информирования о причинах и предполагаемых сроках закрытия дорог. У подрядчика было 10 дней на исправление ситуации.
В понедельник на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис поручил проанализировать действия подрядчика в минувшие выходные. До этого гиды и жители направили открытое письмо в адрес губернатора региона, в котором выражали недовольство тем, что дорога в Териберку перекрывается слишком часто. По их мнению, подрядчик плохо справляется с обязанностями по расчистке трассы.
От Мурманска до Териберки, которую посещают десятки тысяч туристов, 120 километров, 80 из них – сложный участок, который при сильных снегопадах быстро заметает. Когда условия становятся небезопасными для проезда, дорогу закрывают, иногда на несколько дней, что влияет на жизнь местного населения и нарушает планы туристов.
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей
Вчера, 10:33
 
