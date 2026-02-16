Рейтинг@Mail.ru
Самому молодому исполнителю теракта в "Крокусе" запросили пожизненное
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:17 16.02.2026 (обновлено: 18:28 16.02.2026)
Самому молодому исполнителю теракта в "Крокусе" запросили пожизненное
Самому молодому исполнителю теракта в "Крокусе" запросили пожизненное
Самому молодому исполнителю теракта в "Крокусе" запросили пожизненное

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммадсобир Файзов в суде
Мухаммадсобир Файзов в суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Мухаммадсобир Файзов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы парикмахера Мухаммадсобира Файзова, самого молодого исполнителя теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Файзову запросили пожизненное", - рассказал собеседник агентства.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
7 февраля, 15:46
Файзову 21 год, до теракта он работал парикмахером в городе Иваново.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе"
30 декабря 2025, 13:19
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
