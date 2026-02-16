Самому молодому исполнителю теракта в "Крокусе" запросили пожизненное

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы парикмахера Мухаммадсобира Файзова, самого молодого исполнителя теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Файзову запросили пожизненное", - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
