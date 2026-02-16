Самому молодому исполнителю теракта в "Крокусе" запросили пожизненное

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы парикмахера Мухаммадсобира Файзова, самого молодого исполнителя теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.