15:40 16.02.2026 (обновлено: 15:42 16.02.2026)
Роскомнадзор ответил на вопрос о диалоге с Telegram
Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации по введению ограничений в отношении Telegram в России, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 16.02.2026
россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, госдума рф, общество
Россия, Сергей Боярский, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации по введению ограничений в отношении Telegram в России, заявили РИА Новости в ведомстве.
В воскресенье глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что Telegram осталось сделать "несколько шагов", чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством.
"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - сообщили в Роскомнадзоре на просьбу прокомментировать слова депутата.
Роскомнадзор на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов
РоссияСергей БоярскийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramГосдума РФОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала