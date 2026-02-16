https://ria.ru/20260216/tatarstan-2074624913.html
Татарстан направит на нацпроект "Семья" в 2026 году более 17,6 млрд рублей
КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Более 17,6 миллиарда рублей будет направлено в Татарстане на реализацию национального проекта "Семья" в 2026 году, основной объем средств пойдет на поддержку семей с детьми и многодетных, сообщает министерство экономики республики.
"В 2026 году на реализацию национального проекта "Семья" в Республике Татарстан предусмотрено более 17,6 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета, а 15 миллиардов рублей – из республиканского", - говорится в сообщении.
Основной объем финансирования в размере 15,3 миллиарда рублей в рамках проекта будет направлен на поддержку семей с детьми и многодетных семей, что является приоритетным направлением социальной политики республики, уточнили в министерстве.
Особое внимание, отмечается в сообщении, также будет уделено старшему поколению и развитию культуры: продолжится строительство и капитальный ремонт детских садов, школ искусств, библиотек, театров, музеев и домов культуры с их последующим оснащением современным оборудованием.
По результатам 2025 года в рамках национального проекта "Семья" единое пособие было выплачено родителям более 220 тысяч детей, предоставлено 108,5 тысяч компенсаций за оплату детского сада и оказана поддержка 58,8 тысячи многодетных семей.
Для старшего поколения открыт Дом заботы в Зеленодольском районе. Также отремонтировано два детских сада, детская школа искусств, две библиотеки, два дома культуры, ТЮЗ в Казани и историческое здание фабрики Комаровых.