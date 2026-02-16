Татарстан направит на нацпроект "Семья" в 2026 году более 17,6 млрд рублей

КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Более 17,6 миллиарда рублей будет направлено в Татарстане на реализацию национального проекта "Семья" в 2026 году, основной объем средств пойдет на поддержку семей с детьми и многодетных, сообщает министерство экономики республики.

"В 2026 году на реализацию национального проекта "Семья" в Республике Татарстан предусмотрено более 17,6 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета, а 15 миллиардов рублей – из республиканского", - говорится в сообщении.

Основной объем финансирования в размере 15,3 миллиарда рублей в рамках проекта будет направлен на поддержку семей с детьми и многодетных семей, что является приоритетным направлением социальной политики республики, уточнили в министерстве.

Особое внимание, отмечается в сообщении, также будет уделено старшему поколению и развитию культуры: продолжится строительство и капитальный ремонт детских садов, школ искусств, библиотек, театров, музеев и домов культуры с их последующим оснащением современным оборудованием.

По результатам 2025 года в рамках национального проекта "Семья" единое пособие было выплачено родителям более 220 тысяч детей, предоставлено 108,5 тысяч компенсаций за оплату детского сада и оказана поддержка 58,8 тысячи многодетных семей.