Задержанный Францией танкер вскоре может вернуться в море, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2026
23:11 16.02.2026
Задержанный Францией танкер вскоре может вернуться в море, пишут СМИ
Арестованный французскими властями танкер Grinch, который следовал из Мурманска, может в течение нескольких дней покинуть Францию после внесения залога в три... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T23:11:00+03:00
2026-02-16T23:11:00+03:00
в мире
франция
мурманск
россия
франция
мурманск
россия
в мире, франция, мурманск, россия
В мире, Франция, Мурманск, Россия
Задержанный Францией танкер вскоре может вернуться в море, пишут СМИ

Var-Matin: задержанный танкер Grinch может покинуть Францию через несколько дней

© REUTERS / Etat-major des armeesВоеннослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России
Военнослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Etat-major des armees
Военнослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Арестованный французскими властями танкер Grinch, который следовал из Мурманска, может в течение нескольких дней покинуть Францию после внесения залога в три миллиона евро, сообщает издание Var-Matin со ссылкой на источники.
"Речь идет о нескольких часах или днях. Как сообщили Var-Matin портовые источники, нефтяной танкер Grinch.., задержанный французскими ВМС 22 января 2026 года и с тех пор стоящий на якоре в Фос-сюр-Мере к западу от Марселя для проведения расследования, вот-вот вернется в море... Источник, знакомый с вопросом, сообщил Var-Matin, что на владельца судна Grinch был наложен залог на сумму в три миллиона евро", - пишет издание.
Как указывается в материале, точная дата отбытия судна пока не известна, но несколько очевидцев заметили, что сопровождающие корабли ВМС Франции покинули близлежащую акваторию. Условия внесения залога пока неизвестны, добавляет издание.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что танкер не имеет какой-либо связи с Россией.
США перехватили танкер в Индийском океане
15 февраля, 17:44
 
В миреФранцияМурманскРоссия
 
 
