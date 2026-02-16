Задержанный Францией танкер вскоре может вернуться в море, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Арестованный французскими властями танкер Grinch, который следовал из Мурманска, может в течение нескольких дней покинуть Францию после внесения залога в три миллиона евро, сообщает издание Var-Matin со ссылкой на источники.
"Речь идет о нескольких часах или днях. Как сообщили Var-Matin портовые источники, нефтяной танкер Grinch.., задержанный французскими ВМС 22 января 2026 года и с тех пор стоящий на якоре в Фос-сюр-Мере к западу от Марселя для проведения расследования, вот-вот вернется в море... Источник, знакомый с вопросом, сообщил Var-Matin, что на владельца судна Grinch был наложен залог на сумму в три миллиона евро", - пишет издание.
Как указывается в материале, точная дата отбытия судна пока не известна, но несколько очевидцев заметили, что сопровождающие корабли ВМС Франции покинули близлежащую акваторию. Условия внесения залога пока неизвестны, добавляет издание.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что танкер не имеет какой-либо связи с Россией.
