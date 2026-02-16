Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 16.02.2026 (обновлено: 15:52 16.02.2026)
Российские войска освободили два села в зоне СВО
Российские войска освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 16.02.2026
Российские войска освободили два села в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
Кадры освобождения населенного пункта Покровка в Сумской области
Российские штурмовики при освобождении Покровки в Сумской области воспользовались резким изменением погодных условий в виде поднявшегося тумана, сообщили в Минобороны России. В понедельник стало известно об освобождении российской армией Покровки в Сумской области.
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сумская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два села в зоне СВО

ВС РФ взяли Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области", — говорится в сводке.
В ведомстве отметили, что российским военным в боях за Покровку помог спустившийся туман.
Бойцы Южной группировки войск, со своей стороны, взяли Миньковку в ДНР. ВСУ потеряли в зоне ее ответственности более 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов, артиллерийское орудие и два склада.
В то же время подразделения "Севера" уничтожили за сутки свыше 170 украинских военных, 18 автомобилей и семь складов.
Вооруженные силы также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили 345 беспилотников.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
