Российские войска освободили два села в зоне СВО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны

« "Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области", — говорится в сводке.

В ведомстве отметили, что российским военным в боях за Покровку помог спустившийся туман.

Бойцы Южной группировки войск, со своей стороны, взяли Миньковку в ДНР . ВСУ потеряли в зоне ее ответственности более 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов, артиллерийское орудие и два склада.

В то же время подразделения "Севера" уничтожили за сутки свыше 170 украинских военных, 18 автомобилей и семь складов.