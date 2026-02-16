Российские войска освободили два села в зоне СВО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Покровку в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Покровку в Сумской области
В ведомстве отметили, что российским военным в боях за Покровку помог спустившийся туман.
Бойцы Южной группировки войск, со своей стороны, взяли Миньковку в ДНР. ВСУ потеряли в зоне ее ответственности более 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов, артиллерийское орудие и два склада.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Миньковку в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Миньковку в ДНР
В то же время подразделения "Севера" уничтожили за сутки свыше 170 украинских военных, 18 автомобилей и семь складов.
Вооруженные силы также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили 345 беспилотников.
