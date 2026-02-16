"Бьет их по лицу": в США заявили о важном изменении для России в зоне СВО

«

"Это бьет их по лицу (Запада. — Прим. ред.) на Украине. Они не могут остановить Россию. Они не могут остановить российские дальнобойные ракеты. Они не могут остановить их на линии соприкосновения. Но они также, что, я думаю, сейчас еще важнее, не могут остановить эту дальнюю ударную войну на истощение, в которой Россия крушит киевский режим. <…> А НАТО ничего не может с этим поделать", — признался Слебода.