В Запорожской области около 12 тысяч абонентов остались без света
Около 12 тысяч абонентов в Каменско-Днепровском округе Запорожской области из-за непогоды остались без энергоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил... РИА Новости, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Около 12 тысяч абонентов в Каменско-Днепровском округе Запорожской области из-за непогоды остались без энергоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Каменско-Днепровском муниципальном округе в связи с неблагоприятными погодными явлениями обесточено 12 социально значимых объектов и 11 720 абонентов", - написал Балицкий
в своем Telegram-канале
.
По его словам, отключения затронули Каменку-Днепровскую, села Водяное и Днепровка, поселок Мичурино.
"Бригады энергетиков проводят восстановительные работы", - отметил губернатор.