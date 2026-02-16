Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области около 12 тысяч абонентов остались без света
12:31 16.02.2026
В Запорожской области около 12 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области около 12 тысяч абонентов остались без света
запорожская область
В Запорожской области около 12 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области около 12 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

Линия электропередач
Линия электропередач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Около 12 тысяч абонентов в Каменско-Днепровском округе Запорожской области из-за непогоды остались без энергоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Каменско-Днепровском муниципальном округе в связи с неблагоприятными погодными явлениями обесточено 12 социально значимых объектов и 11 720 абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, отключения затронули Каменку-Днепровскую, села Водяное и Днепровка, поселок Мичурино.
"Бригады энергетиков проводят восстановительные работы", - отметил губернатор.
