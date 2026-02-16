https://ria.ru/20260216/svet-2074603275.html
Губернатор Запорожской области рассказал об отключениях электричества
Губернатор Запорожской области рассказал об отключениях электричества - РИА Новости, 16.02.2026
Губернатор Запорожской области рассказал об отключениях электричества
Временные отключения электричества затронули части районов Мелитополя, Энергодара и Приазовского муниципального округа, бригады энергетиков проводят... РИА Новости, 16.02.2026
Губернатор Запорожской области рассказал об отключениях электричества
Балицкий: в Мелитополе и Энергодаре отключилось электричество