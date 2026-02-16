В Москве суд взыскал с Google Ireland 160,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскал около 160,3 миллиарда рублей с компании Google Ireland Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В своем заявлении Таляровский попросил признать незаконными две сделки "Гугла" и Google Ireland Limited - расторжение договора о перепродаже рекламного пространства 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере свыше 373,7 миллиарда рублей.

Управляющий попросил также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Суд первой инстанции требования полностью удовлетворил.

Как пояснил представитель Таляровского в суде, отмена старого договора и заключение нового привело к сокращению выручки российской компании: если раньше у нее оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google России , то по новому договору процент выручки сократился до трех. По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения "был санкционный контекст", и заключалось оно, "чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка".

Представитель управляющего подчеркнул, что за последние два месяца перед объявлением об уходе Google с российского рынка рекламы "Гугл" сделал семь платежей в пользу ирландской компании на 46 миллиардов рублей.

Ответчики заявили, что новый договор был заключен ввиду того, что за 9 лет изменились условия на рынке, и старый договор стал нерыночным, так как обеспечивал "Гуглу" рентабельность 17-19% при средней рентабельности на рынке не выше 3,8-6%. При этом рентабельность "Гугла" осталась выше, чем у аналогичных российских участников рынка.