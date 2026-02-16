На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Суд на Украине оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщил украинский телеканал " Суд на Украине оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщил украинский телеканал " Общественное ".

"ВАКС рассмотрел жалобу экс-руководителя минэнерго Германа Галущенко на незаконное задержание. Суд частично удовлетворил ее, однако Галущенко остается под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

По информации украинского телеканала "Киев-24", во вторник суд должен будет избрать Галущенко меру пресечения.

В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. НАБУ сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики.