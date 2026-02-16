https://ria.ru/20260216/sud-2074804228.html
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики
Суд на Украине оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.02.2026
украина
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Суд на Украине оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщил украинский телеканал "Общественное
".
Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (Украины НАБУ)
сообщило, что предъявило Галущенко
обвинение в отмывании денег. Позже Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины
сообщил, что рассмотрит жалобу на задержание экс-министра.
"ВАКС рассмотрел жалобу экс-руководителя минэнерго Германа Галущенко на незаконное задержание. Суд частично удовлетворил ее, однако Галущенко остается под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации украинского телеканала "Киев-24", во вторник суд должен будет избрать Галущенко меру пресечения.
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. НАБУ сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста Украины.