Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/sud-2074804228.html
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики - РИА Новости, 16.02.2026
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики
Суд на Украине оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:02:00+03:00
2026-02-16T21:02:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg
https://ria.ru/20260215/rada-2074514115.html
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073498934.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_4fe8fd65c203773f72f8e2067e502f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики

На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Украины Герман Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Суд на Украине оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (Украины НАБУ) сообщило, что предъявило Галущенко обвинение в отмывании денег. Позже Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что рассмотрит жалобу на задержание экс-министра.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины
15 февраля, 14:41
"ВАКС рассмотрел жалобу экс-руководителя минэнерго Германа Галущенко на незаконное задержание. Суд частично удовлетворил ее, однако Галущенко остается под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации украинского телеканала "Киев-24", во вторник суд должен будет избрать Галущенко меру пресечения.
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. НАБУ сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста Украины.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ
10 февраля, 18:09
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала