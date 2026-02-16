Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Шлосберга*

"Псковским городским судом в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Шлосберга Л.М.* и его защитников принято решение об отложении судебного заседания на 14 часов 30 минут 20 февраля 2026 года в связи с поступившим заявлением осужденного для подготовки ходатайства об исследовании доказательств", - сообщает пресс-служба.