Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Шлосберга* - РИА Новости, 16.02.2026
19:54 16.02.2026
Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Шлосберга*
Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Шлосберга*
Псковский городской суд отложил на 20 февраля заседание по рассмотрению апелляции по делу политика Льва Шлосберга*, внесенного в перечень террористов и... РИА Новости, 16.02.2026
россия, псковская область, псков, лев шлосберг
Россия, Псковская область, Псков, Лев Шлосберг
Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Шлосберга*

Суд отложил на 20 февраля рассмотрение апелляции по делу Шлосберга

Лев Шлосберг* в суде
Лев Шлосберг* в суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лев Шлосберг* в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Псковский городской суд отложил на 20 февраля заседание по рассмотрению апелляции по делу политика Льва Шлосберга*, внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ, о неисполнении обязанности иностранного агента, по которому он был приговорен к 420 часам обязательных работ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковским городским судом в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Шлосберга Л.М.* и его защитников принято решение об отложении судебного заседания на 14 часов 30 минут 20 февраля 2026 года в связи с поступившим заявлением осужденного для подготовки ходатайства об исследовании доказательств", - сообщает пресс-служба.
Пятого ноября 2025 года мировой судья судебного участка №38 города Пскова вынес решение в отношении Шлосберга*, обвиняемого в нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенном лицом после его привлечения к административной ответственности за это правонарушение два раза в течение одного года. Мировой судья признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов. Установлено, что Шлосберг*, которого ранее дважды привлекали к административной ответственности о нарушении порядка деятельности иноагента, с 12 мая 2024 года по 31 июля 2024 года не менее пяти раз разместил на администрируемой им странице в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы без указания на то, что они были произведены, распространены и направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.
Объединенная пресс-служба судов Псковской области 5 декабря 2025 года сообщала о возбуждении в отношении Шлосберга* уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Шлосберг по этому делу был отправлен в СИЗО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
