Суд вынес приговор сыну Лады-Русь* по делу о производстве наркотиков

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Пеунову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - указано в сообщении областной прокуратуры.

В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что осужденный фигурант - сын иноагента Лады-Русь (Пеуновой)*, которая находится в международном розыске с апреля 2016 года. В ноябре 2025 года самарский суд заочно назначил восемь лет колонии фигурантке за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и создание организации, посягающей на личность и права граждан. В СМИ широкую известность Пеунова* получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.