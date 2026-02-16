Суд вынес приговор сыну Лады-Русь* по делу о производстве наркотиков

САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Самарский областной суд назначил 17 лет колонии Илье Пеунову за производство более 11,7 килограмма наркотиков, которые он планировал продать, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ильи Пеунова. Он признан виновным по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В Москве подростка заподозрили в попытке сбыта наркотиков
12 февраля, 13:37
В суде установлено, что с сентября 2024 года по февраль 2025 года фигурант купил у неустановленного лица прекурсоры и химические компоненты, из которых изготовил у себя в квартире наркотики общей массой более 11,7 килограмма. Около трех килограммов Пеунов расфасовал и планировал сбыть через тайники-закладки в Волжском районе Самарской области. Правоохранители пресекли преступные действия фигуранта.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Пеунову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - указано в сообщении областной прокуратуры.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что осужденный фигурант - сын иноагента Лады-Русь (Пеуновой)*, которая находится в международном розыске с апреля 2016 года. В ноябре 2025 года самарский суд заочно назначил восемь лет колонии фигурантке за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и создание организации, посягающей на личность и права граждан. В СМИ широкую известность Пеунова* получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента