Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор сыну Лады-Русь* по делу о производстве наркотиков - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/sud-2074791532.html
Суд вынес приговор сыну Лады-Русь* по делу о производстве наркотиков
Суд вынес приговор сыну Лады-Русь* по делу о производстве наркотиков - РИА Новости, 16.02.2026
Суд вынес приговор сыну Лады-Русь* по делу о производстве наркотиков
Самарский областной суд назначил 17 лет колонии Илье Пеунову за производство более 11,7 килограмма наркотиков, которые он планировал продать, сообщила... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:27:00+03:00
2026-02-16T19:27:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260212/moskva-2073894337.html
https://ria.ru/20260216/psikhika-2074755590.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область
Происшествия, Россия, Самарская область
Суд вынес приговор сыну Лады-Русь* по делу о производстве наркотиков

В Самаре суд приговорил Пеунова к 17 годам колонии за производство наркотиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Самарский областной суд назначил 17 лет колонии Илье Пеунову за производство более 11,7 килограмма наркотиков, которые он планировал продать, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ильи Пеунова. Он признан виновным по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Москве подростка заподозрили в попытке сбыта наркотиков
12 февраля, 13:37
В суде установлено, что с сентября 2024 года по февраль 2025 года фигурант купил у неустановленного лица прекурсоры и химические компоненты, из которых изготовил у себя в квартире наркотики общей массой более 11,7 килограмма. Около трех килограммов Пеунов расфасовал и планировал сбыть через тайники-закладки в Волжском районе Самарской области. Правоохранители пресекли преступные действия фигуранта.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Пеунову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - указано в сообщении областной прокуратуры.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что осужденный фигурант - сын иноагента Лады-Русь (Пеуновой)*, которая находится в международном розыске с апреля 2016 года. В ноябре 2025 года самарский суд заочно назначил восемь лет колонии фигурантке за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и создание организации, посягающей на личность и права граждан. В СМИ широкую известность Пеунова* получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками
Вчера, 17:23
 
ПроисшествияРоссияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала