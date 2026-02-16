Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний
17:44 16.02.2026 (обновлено: 17:51 16.02.2026)
Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний
общество
россия
игорь краснов
сардана авксентьева
владимир давыдов
госдума рф
верховный суд рф
россия
общество, россия, игорь краснов, сардана авксентьева, владимир давыдов, госдума рф, верховный суд рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Сардана Авксентьева, Владимир Давыдов, Госдума РФ, Верховный суд РФ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Верховный суд учтет предложение депутатов Госдумы об онлайн-трансляциях резонансных заседаний, следует из ответа высшего судебного органа, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Двадцать пятого декабря депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, в котором предложили вести судебные заседания резонансных дел с открытой онлайн-трансляцией.
"В связи с поступившим обращением по вопросу о внедрении обязательной онлайн-трансляции судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс, сообщаю, что изложенные в нем предложения, направленные на повышение прозрачности и открытости правосудия, приняты во внимание и будут учтены в ходе дальнейшей аналитической деятельности Верховного Суда Российской Федерации", - сказано в документе за подписью зампреда Верховного суда Владимира Давыдова.
Общество Россия Игорь Краснов Сардана Авксентьева Владимир Давыдов Госдума РФ Верховный суд РФ
 
 
