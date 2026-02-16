https://ria.ru/20260216/sud-2074766315.html
Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний
Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний - РИА Новости, 16.02.2026
Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний
Верховный суд учтет предложение депутатов Госдумы об онлайн-трансляциях резонансных заседаний, следует из ответа высшего судебного органа, документ имеется в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:44:00+03:00
2026-02-16T17:44:00+03:00
2026-02-16T17:51:00+03:00
общество
россия
игорь краснов
сардана авксентьева
владимир давыдов
госдума рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260216/kovalenko-2074655789.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь краснов, сардана авксентьева, владимир давыдов, госдума рф, верховный суд рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Сардана Авксентьева, Владимир Давыдов, Госдума РФ, Верховный суд РФ
Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний
РИА Новости: ВС учтет предложение о трансляции заседаний по резонансным делам