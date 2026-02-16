В Подмосковье будут судить главу сети фастфуда за отравление 19 человек

Как отмечается в канале подмосковной прокуратуры в МАХ, речь идет о деле, возбужденном по факту массового отравления посетителей кафе быстрого питания "Вкус Востока". Сообщается, что в павильоне не обеспечивалось соблюдение санитарных норм, а также, в частности, не велся производственный контроль, не проводилась должная уборка и дезинфекция, не все сотрудники имели медкнижки.