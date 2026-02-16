Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье будут судить главу сети фастфуда за отравление 19 человек
15:27 16.02.2026
В Подмосковье будут судить главу сети фастфуда за отравление 19 человек
В Подмосковье будут судить главу сети фастфуда за отравление 19 человек
Уголовное дело о массовом отравлении в Подмосковье, где пострадали почти 20 человек, направлено в суд, сообщается в канале подмосковного главка СК России на... РИА Новости, 16.02.2026
В Подмосковье будут судить главу сети фастфуда за отравление 19 человек

В Подмосковье направили в суд дело об отравлении 19 человек во "Вкусе востока"

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о массовом отравлении в Подмосковье, где пострадали почти 20 человек, направлено в суд, сообщается в канале подмосковного главка СК России на платформе Мах.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя сети быстрого питания, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком
Вчера, 14:06
По данным следствия, 19 мая 2025 года сотрудники торгового павильона быстрого питания в Егорьевске с нарушениями изготовили продукцию, которую в дальнейшем продавали. В результате 18 человек обратились в медучреждение с симптомами пищевого отравления.
Как отмечается в канале подмосковной прокуратуры в МАХ, речь идет о деле, возбужденном по факту массового отравления посетителей кафе быстрого питания "Вкус Востока". Сообщается, что в павильоне не обеспечивалось соблюдение санитарных норм, а также, в частности, не велся производственный контроль, не проводилась должная уборка и дезинфекция, не все сотрудники имели медкнижки.
"В результате в период с 17 по 20 мая 2025 года у 19 человек, включая 6 несовершеннолетних, которые употребили различные блюда в указанном заведении развилась острая кишечная инфекция", - добавили в прокуратуре.
Сообщается, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму
15 февраля, 19:35
 
