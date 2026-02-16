Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына

"Моего сына убил мой знакомый, я сразу же на следствии об этом говорила... Девять месяцев следствие шло, мы много ходатайств подавали с адвокатом, много их было отклонено. Я спрашивала у него (у знакомого – ред.), мне тоже интересно, почему он это сделал... Я доверяла этому человеку и не могла знать, что у него есть неведомая агрессия к ребенку. Он мне был знакомым, не любовником, не сожителем, как писали в СМИ", – сказала Гусева журналистам до начала итогового заседания в понедельник.