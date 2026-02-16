Рейтинг@Mail.ru
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына
15:01 16.02.2026 (обновлено: 16:14 16.02.2026)
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына - РИА Новости, 16.02.2026
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына
Свердловский областной суд оправдал жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву, ранее оправданную и присяжными, по делу об убийстве трехлетнего сына, сообщила... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:01:00+03:00
2026-02-16T16:14:00+03:00
происшествия
екатеринбург
наталья гусева
2026
происшествия, екатеринбург, наталья гусева
Происшествия, Екатеринбург, Наталья Гусева
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына

Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве 3-летнего сына

Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд оправдал жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву, ранее оправданную и присяжными, по делу об убийстве трехлетнего сына, сообщила пресс-служба инстанции.
"На основании оправдательного вердикта присяжных приговором суда Наталия Гусева оправдана, за ней признано право на реабилитацию", – говорится в сообщении.
"Моего сына убил мой знакомый, я сразу же на следствии об этом говорила... Девять месяцев следствие шло, мы много ходатайств подавали с адвокатом, много их было отклонено. Я спрашивала у него (у знакомого – ред.), мне тоже интересно, почему он это сделал... Я доверяла этому человеку и не могла знать, что у него есть неведомая агрессия к ребенку. Он мне был знакомым, не любовником, не сожителем, как писали в СМИ", – сказала Гусева журналистам до начала итогового заседания в понедельник.
Адвокат Гусевой Александр Козлов заявил прессе, что следующий этап – "это привлечение того лица, которое совершило это преступление".
По утверждению следствия, как сообщал суд, в апреле 2025 года 41-летняя Гусева избила своего трехлетнего сына в квартире в Екатеринбурге и в течение суток не оказывала ему помощь. Обвинение полагало, что в день возвращения из детской больницы мать могла вновь применить насилие к ребенку, который скончался от полученных травм.
Гусевой вменяли три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
ПроисшествияЕкатеринбургНаталья Гусева
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала