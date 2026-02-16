https://ria.ru/20260216/sud-2074713951.html
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына - РИА Новости, 16.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд оправдал жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву, ранее оправданную и присяжными, по делу об убийстве трехлетнего сына, сообщила пресс-служба инстанции.
"На основании оправдательного вердикта присяжных приговором суда Наталия Гусева
оправдана, за ней признано право на реабилитацию", – говорится в сообщении.
"Моего сына убил мой знакомый, я сразу же на следствии об этом говорила... Девять месяцев следствие шло, мы много ходатайств подавали с адвокатом, много их было отклонено. Я спрашивала у него (у знакомого – ред.), мне тоже интересно, почему он это сделал... Я доверяла этому человеку и не могла знать, что у него есть неведомая агрессия к ребенку. Он мне был знакомым, не любовником, не сожителем, как писали в СМИ", – сказала Гусева журналистам до начала итогового заседания в понедельник.
Адвокат Гусевой Александр Козлов заявил прессе, что следующий этап – "это привлечение того лица, которое совершило это преступление".
По утверждению следствия, как сообщал суд, в апреле 2025 года 41-летняя Гусева избила своего трехлетнего сына в квартире в Екатеринбурге
и в течение суток не оказывала ему помощь. Обвинение полагало, что в день возвращения из детской больницы мать могла вновь применить насилие к ребенку, который скончался от полученных травм.
Гусевой вменяли три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.