Суд перевел гендиректора лейбла "Джем" из СИЗО под домашний арест

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд перевел гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, обвиняемого в мошенничестве, из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Тверской суд столицы продлил арест Черкасову до 20 февраля. Защита обжаловала это решение в Мосгорсуде.
"Меру пресечения изменить на домашний арест… до 20 февраля 2026 года", - огласил решение судья.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Свою вину он не признает.
Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, ранее об этом РИА Новости сообщил представитель Жукова Петро Шекшеев.
Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению композитора Леонида Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.