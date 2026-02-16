Рейтинг@Mail.ru
Суд перевел гендиректора лейбла "Джем" из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 16.02.2026 (обновлено: 13:29 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/sud-2074675493.html
Суд перевел гендиректора лейбла "Джем" из СИЗО под домашний арест
Суд перевел гендиректора лейбла "Джем" из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 16.02.2026
Суд перевел гендиректора лейбла "Джем" из СИЗО под домашний арест
Мосгорсуд перевел гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, обвиняемого в мошенничестве, из СИЗО под домашний арест, передает... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:27:00+03:00
2026-02-16T13:29:00+03:00
происшествия
россия
москва
сергей жуков
алексей потехин
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260214/sud-2074358758.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, сергей жуков, алексей потехин, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Московский городской суд
Суд перевел гендиректора лейбла "Джем" из СИЗО под домашний арест

РИА Новости: суд перевел гендиректора лейбла "Джем" из СИЗО под домашний арест

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд перевел гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, обвиняемого в мошенничестве, из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Тверской суд столицы продлил арест Черкасову до 20 февраля. Защита обжаловала это решение в Мосгорсуде.
"Меру пресечения изменить на домашний арест… до 20 февраля 2026 года", - огласил решение судья.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Свою вину он не признает.
Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, ранее об этом РИА Новости сообщил представитель Жукова Петро Шекшеев.
Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению композитора Леонида Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН
14 февраля, 11:24
 
ПроисшествияРоссияМоскваСергей ЖуковАлексей ПотехинМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала