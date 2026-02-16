Бизнесмена Чичваркина* заочно осудили в Москве на девять лет

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина* к 9 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Чичваркина Евгения Александровича* виновным и окончательно назначить наказание в виде 9 лет колонии общего режима", - сказала судья.

Также ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года 11 месяцев.

Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин* разместил в соцсети недостоверный пост об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве , а также публиковал материалы без маркировки иноагента, хотя ранее уже привлекался за это к административной ответственности.

Гособвинение запрашивало для Чичваркина* девять лет колонии и пятилетний запрет на администрирование сайтов.

Бизнесмен заочно арестован и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга