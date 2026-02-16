Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмена Чичваркина* заочно осудили в Москве на девять лет - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 16.02.2026 (обновлено: 11:07 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/sud-2074621995.html
Бизнесмена Чичваркина* заочно осудили в Москве на девять лет
Бизнесмена Чичваркина* заочно осудили в Москве на девять лет - РИА Новости, 16.02.2026
Бизнесмена Чичваркина* заочно осудили в Москве на девять лет
Дорогомиловский суд Москвы приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина* к 9 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии и... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:17:00+03:00
2026-02-16T11:07:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074624297_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_e3db3d37e46f1ecde85e6c9245aab4d6.jpg
https://ria.ru/20260216/prigovor-2074608376.html
https://ria.ru/20260215/troyanova-2074461367.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074624297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57bbe3643e8cba06aefdea9860dd1549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Бизнесмена Чичваркина* заочно осудили в Москве на девять лет

Бизнесмена Чичваркина заочно осудили в Москве на 9 лет за фейки о ВС РФ

© Getty Images / Oleg NikishinЕвгений Чичваркин
Евгений Чичваркин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Getty Images / Oleg Nikishin
Евгений Чичваркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина* к 9 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Чичваркина Евгения Александровича* виновным и окончательно назначить наказание в виде 9 лет колонии общего режима", - сказала судья.
Екатерина Котрикадзе** - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Журналистке "Дождя"* Котрикадзе** заочно вынесли приговор
Вчера, 09:24
Также ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года 11 месяцев.
Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин* разместил в соцсети недостоверный пост об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также публиковал материалы без маркировки иноагента, хотя ранее уже привлекался за это к административной ответственности.
Гособвинение запрашивало для Чичваркина* девять лет колонии и пятилетний запрет на администрирование сайтов.
Бизнесмен заочно арестован и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Актриса Троянова* убеждала суд, что не находилась под иностранным влиянием
15 февраля, 06:05
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала