https://ria.ru/20260216/sud-2074573067.html
Суд проведет прения сторон по делу о теракте в "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд в понедельник проведет прения сторон по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в суде. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T00:28:00+03:00
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в понедельник проведет прения сторон по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 11.00 мск, оно пройдет в закрытом режиме. На стадии прений сторон прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.