Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:28 16.02.2026
Суд проведет прения сторон по делу о теракте в "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд в понедельник проведет прения сторон по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в суде. РИА Новости, 16.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в понедельник проведет прения сторон по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 11.00 мск, оно пройдет в закрытом режиме. На стадии прений сторон прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
7 февраля, 15:46
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
4 января, 10:32
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокус
 
 
