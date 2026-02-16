Суд проведет прения сторон по делу о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в понедельник проведет прения сторон по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в суде.

Судебное заседание назначено на 11.00 мск, оно пройдет в закрытом режиме. На стадии прений сторон прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в " Крокусе " по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.