Хегсет и Рубио подсчитали, сколько оружия поставляют США на мировой рынок
Хегсет и Рубио подсчитали, сколько оружия поставляют США на мировой рынок
Мировой рынок оружия на 43% состоит из американских поставок, подсчитали госсекретарь США Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет. РИА Новости, 16.02.2026
