Хегсет и Рубио подсчитали, сколько оружия поставляют США на мировой рынок - РИА Новости, 16.02.2026
22:31 16.02.2026
Хегсет и Рубио подсчитали, сколько оружия поставляют США на мировой рынок
Хегсет и Рубио подсчитали, сколько оружия поставляют США на мировой рынок
в мире, сша, марко рубио, пит хегсет
В мире, США, Марко Рубио, Пит Хегсет
Хегсет и Рубио подсчитали, сколько оружия поставляют США на мировой рынок

Хегсет и Рубио: США поставляют на мировой рынок 43% оружия

© AP PhotoПрезидент Дональд Трамп. государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в зале заседаний
Президент Дональд Трамп. государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo
Президент Дональд Трамп. государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в зале заседаний. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Мировой рынок оружия на 43% состоит из американских поставок, подсчитали госсекретарь США Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет.
"Продажи оружия США остаются на высочайшем уровне с долей на мировом рынке в 43%", - говорится в совместной статье Хегсета и Рубио для издания USA Today.
На данный момент портфель американского ВПК насчитывает более 16 тысяч заказов от 190 "глобальных партнеров", сообщают чиновники. Сумму сделок они оценивают в 900 миллиардов долларов.
В миреСШАМарко РубиоПит Хегсет
 
 
