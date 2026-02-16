Посла США вызвали в МИД Бельгии за обвинения в антисемитизме

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Посол США в Бельгии Билл Уайт вызван в МИД королевства за его пост в сети X с обвинениями бельгийского государства в антисемитизме, сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
"Любое утверждение о том, что Бельгия является антисемитской страной, является неверным, оскорбительным и неприемлемым… Посол, аккредитованный в Бельгии, обязан уважать наши институты, наших избранных представителей и независимость нашей судебной власти… Уважение к суверенитету работает в обе стороны… Посол был немедленно вызван на встречу во вторник", - говорится в заявлении Прево.
Поводом к скандалу послужили обыски и задержания в Антверпене нескольких религиозных еврейских деятелей, которые проводили в том числе религиозные обрезания без медицинской лицензии. Идет расследование.
Посол США выступил с резким заявлением в сети X, указав, что "антисемитизм неприемлем в любой форме". Он обрушился с обвинениями на министра здравоохранения королевства, заявив, что тот "не любит Америку", и в грубой форме почти приказал ему ехать с ним в Антверпен извиняться перед семьями фигурантов дела о ведении медицинской практики без лицензий.