В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Суд начался в США над отцом устроившего стрельбу в школе в штате Джорджия Кольта Грея, сообщает телеканал Суд начался в США над отцом устроившего стрельбу в школе в штате Джорджия Кольта Грея, сообщает телеканал NBC

Колину Грею предъявлены обвинения в убийстве второй степени, в непредумышленном убийстве, в жестоком обращении с детьми и в преступной неосторожность.

Более чем за два года до стрельбы местные правоохранители допрашивали отца и сына в связи с угрозами устроить стрельбу в школе, поступавшими с онлайн-аккаунта, добавил телеканал со ссылкой на источники в полиции.

Подростка тогда не арестовали, поскольку установить его связь с этим аккаунтом не удалось, следует из материалов расследования.

Стрельба произошла 4 сентября 2024 года в школе Апалачи в американском штате Джорджия . В результате ЧП четыре человека погибли (двое воспитанников и двое учителей) и около 30 пострадали.