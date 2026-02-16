https://ria.ru/20260216/ssha-2074802649.html
В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе
В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 16.02.2026
В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе
Суд начался в США над отцом устроившего стрельбу в школе в штате Джорджия Кольта Грея, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:51:00+03:00
2026-02-16T20:51:00+03:00
2026-02-16T20:51:00+03:00
в мире
джорджия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_78bbd235bd4ca6acac06ffdd8dd7917d.jpg
https://ria.ru/20260210/strelba-2073334163.html
https://ria.ru/20251214/ssha-2061900773.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1938_1920x0_80_0_0_841eebe4af931b009de1b3284afa486c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша
В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе
В США начался суд над отцом устроившего стрельбу в школе в Джорджии Кольта Грея
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости.
Суд начался в США над отцом устроившего стрельбу в школе в штате Джорджия Кольта Грея, сообщает телеканал NBC
.
Колину Грею предъявлены обвинения в убийстве второй степени, в непредумышленном убийстве, в жестоком обращении с детьми и в преступной неосторожность.
Более чем за два года до стрельбы местные правоохранители допрашивали отца и сына в связи с угрозами устроить стрельбу в школе, поступавшими с онлайн-аккаунта, добавил телеканал со ссылкой на источники в полиции.
Подростка тогда не арестовали, поскольку установить его связь с этим аккаунтом не удалось, следует из материалов расследования.
Стрельба произошла 4 сентября 2024 года в школе Апалачи в американском штате Джорджия
. В результате ЧП четыре человека погибли (двое воспитанников и двое учителей) и около 30 пострадали.
Отец стрелка - Колин Грей - был арестован вскоре после инцидента по обвинению в том, что позволил своему сыну получить оружие.