В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 16.02.2026
20:51 16.02.2026
В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе
Суд начался в США над отцом устроившего стрельбу в школе в штате Джорджия Кольта Грея, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 16.02.2026
в мире
джорджия
сша
джорджия
сша
в мире, джорджия, сша
В мире, Джорджия, США
В США начался суд над отцом подростка, устроившего стрельбу в школе

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Суд начался в США над отцом устроившего стрельбу в школе в штате Джорджия Кольта Грея, сообщает телеканал NBC.
Колину Грею предъявлены обвинения в убийстве второй степени, в непредумышленном убийстве, в жестоком обращении с детьми и в преступной неосторожность.
Более чем за два года до стрельбы местные правоохранители допрашивали отца и сына в связи с угрозами устроить стрельбу в школе, поступавшими с онлайн-аккаунта, добавил телеканал со ссылкой на источники в полиции.
Подростка тогда не арестовали, поскольку установить его связь с этим аккаунтом не удалось, следует из материалов расследования.
Стрельба произошла 4 сентября 2024 года в школе Апалачи в американском штате Джорджия. В результате ЧП четыре человека погибли (двое воспитанников и двое учителей) и около 30 пострадали.
Отец стрелка - Колин Грей - был арестован вскоре после инцидента по обвинению в том, что позволил своему сыну получить оружие.
В мире, Джорджия, США
 
 
