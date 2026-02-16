https://ria.ru/20260216/ssha-2074780438.html
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы
США согласились с тем, что переговоры с Ираном будут касаться только ядерной тематики, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник. РИА Новости, 16.02.2026
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы
ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. США согласились с тем, что переговоры с Ираном будут касаться только ядерной тематики, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что новых раунд непрямых переговоров между Ираном
и США
по иранскому ядерному досье пройдет 17 февраля в Женеве
при посредничестве Омана
.
"Вступление американцев в переговоры в Маскате
означало, что они приняли обозначенные Ираном рамки. Американцы направили послание иранской стороне через приемлемых для них посредников о том, что переговоры будут касаться только ядерной тематики", - сказал собеседник агентства перед новым раундом переговоров Ирана и США в Женеве.
По его словам, Иран обозначил "красные линии" на переговорах с США - диалог только по ядерной тематике, Тегеран
не откажется от обогащения урана, Иран также не согласен не обсуждение связанных с Ираном региональных вопросов, а также вопроса об иранских ракетах.
"Иран определил свои красные линии: переговоры будут исключительно по атому, "неядерные" вопросы не войдут в повестку переговоров. Кроме того, Иран никогда не станет обсуждать вопросы нулевого обогащения урана", - добавил источник.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.