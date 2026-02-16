Рейтинг@Mail.ru
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ssha-2074780438.html
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы
США согласились с тем, что переговоры с Ираном будут касаться только ядерной тематики, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:23:00+03:00
2026-02-16T18:23:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_b1c3809fb209294842b49619aefb01cd.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074769235.html
https://ria.ru/20260216/ssha-2074703663.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcfa877da0f3124dfa3b26f186918be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город)
В мире, Иран, США, Женева (город)
Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы

РИА Новости: США согласны, что переговоры с Ираном касаются только ядерной темы

© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. США согласились с тем, что переговоры с Ираном будут касаться только ядерной тематики, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что новых раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье пройдет 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Сомнения США замедляют переговоры с Ираном, сообщил источник
Вчера, 17:53
"Вступление американцев в переговоры в Маскате означало, что они приняли обозначенные Ираном рамки. Американцы направили послание иранской стороне через приемлемых для них посредников о том, что переговоры будут касаться только ядерной тематики", - сказал собеседник агентства перед новым раундом переговоров Ирана и США в Женеве.
По его словам, Иран обозначил "красные линии" на переговорах с США - диалог только по ядерной тематике, Тегеран не откажется от обогащения урана, Иран также не согласен не обсуждение связанных с Ираном региональных вопросов, а также вопроса об иранских ракетах.
"Иран определил свои красные линии: переговоры будут исключительно по атому, "неядерные" вопросы не войдут в повестку переговоров. Кроме того, Иран никогда не станет обсуждать вопросы нулевого обогащения урана", - добавил источник.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио заявил о трудностях на пути заключения сделки с Ираном
Вчера, 14:24
 
В миреИранСШАЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала