Источник: США согласны, что диалог с Ираном касается только ядерной темы

ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. США согласились с тем, что переговоры с Ираном будут касаться только ядерной тематики, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.

Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что новых раунд непрямых переговоров между Ираном США по иранскому ядерному досье пройдет 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана

"Вступление американцев в переговоры в Маскате означало, что они приняли обозначенные Ираном рамки. Американцы направили послание иранской стороне через приемлемых для них посредников о том, что переговоры будут касаться только ядерной тематики", - сказал собеседник агентства перед новым раундом переговоров Ирана и США в Женеве.

По его словам, Иран обозначил "красные линии" на переговорах с США - диалог только по ядерной тематике, Тегеран не откажется от обогащения урана, Иран также не согласен не обсуждение связанных с Ираном региональных вопросов, а также вопроса об иранских ракетах.

"Иран определил свои красные линии: переговоры будут исключительно по атому, "неядерные" вопросы не войдут в повестку переговоров. Кроме того, Иран никогда не станет обсуждать вопросы нулевого обогащения урана", - добавил источник.