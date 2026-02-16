Рейтинг@Mail.ru
Российский посол оценил возможность силового захвата Канады со стороны США - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ssha-2074705344.html
Российский посол оценил возможность силового захвата Канады со стороны США
Российский посол оценил возможность силового захвата Канады со стороны США - РИА Новости, 16.02.2026
Российский посол оценил возможность силового захвата Канады со стороны США
О попытках силового захвата Канады со стороны США говорить не стоит, поскольку угроза Оттаве лежит, скорее, в экономической плоскости, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:30:00+03:00
2026-02-16T14:30:00+03:00
в мире
канада
сша
олег степанов
оттава
марк карни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071280775_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_ac360e8fcb0ec9d0f892df35f031993e.jpg
https://ria.ru/20260215/opros-2074526522.html
https://ria.ru/20260212/opros-2073830384.html
канада
сша
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071280775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_0ee4932b1b6bdd68fcd3dafc70c1e992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, олег степанов, оттава, марк карни
В мире, Канада, США, Олег Степанов, Оттава, Марк Карни
Российский посол оценил возможность силового захвата Канады со стороны США

Посол Степанов: не стоит говорить о попытках силового захвата Канады США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаг Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. О попытках силового захвата Канады со стороны США говорить не стоит, поскольку угроза Оттаве лежит, скорее, в экономической плоскости, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
“Вряд ли стоит говорить о каких-либо попытках силового захвата Канады. Сценарий, когда США идут войной на северного соседа, выглядит неправдоподобным”, - сообщил он агентству.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Опрос показал, сколько канадцев считают, что США хотят отделения Альберты
15 февраля, 16:07
Степанов уточнил, что угроза Оттаве лежит, скорее, в экономической плоскости. По его словам, власти Канады уже задумались над возможностью снижения зависимости от США и о диверсификации коммерческих связей.
“Для этого кабинет Марка Карни уже заключил ряд соглашений о расширении торгово-инвестиционного сотрудничества с партнерами в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Начал нормализацию отношений с КНР и Индией”, - отметил посол РФ.
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос
12 февраля, 10:00
 
В миреКанадаСШАОлег СтепановОттаваМарк Карни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала