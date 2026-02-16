Российский посол оценил возможность силового захвата Канады со стороны США

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. О попытках силового захвата Канады со стороны США говорить не стоит, поскольку угроза Оттаве лежит, скорее, в экономической плоскости, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.