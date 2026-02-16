https://ria.ru/20260216/ssha-2074704998.html
США хотят заключить сделку с Ираном, подтвердил Рубио
США хотят заключить сделку с Ираном, подтвердил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
США хотят заключить сделку с Ираном, подтвердил Рубио
США рассчитывают дипломатическим путем достичь соглашения с Ираном, однако не склонны переоценивать перспективы такого исхода, заявил в понедельник госсекретарь РИА Новости, 16.02.2026
