14:24 16.02.2026
Рубио заявил о трудностях на пути заключения сделки с Ираном
Соединенные Штаты сталкиваются с трудностями на пути заключения сделки с Ираном, но продолжат добиваться ее путем переговоров, заявил в понедельник госсекретарь РИА Новости, 16.02.2026
в мире, иран, сша, марко рубио
В мире, Иран, США, Марко Рубио
Рубио заявил о трудностях на пути заключения сделки с Ираном

Рубио: США сталкиваются с трудностями на пути заключения сделки с Ираном

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты сталкиваются с трудностями на пути заключения сделки с Ираном, но продолжат добиваться ее путем переговоров, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
"Заключить сделку с Ираном трудно. Мы всегда говорили, что это трудно, но мы собираемся попытаться", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.
