Рубио заявил о трудностях на пути заключения сделки с Ираном
Соединенные Штаты сталкиваются с трудностями на пути заключения сделки с Ираном, но продолжат добиваться ее путем переговоров, заявил в понедельник госсекретарь РИА Новости, 16.02.2026
в мире
иран
сша
марко рубио
