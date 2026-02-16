Рейтинг@Mail.ru
США выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, заявил Рубио
14:16 16.02.2026
США выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, заявил Рубио
США выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, заявил Рубио
Администрация американского президента Дональда Трампа выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:16:00+03:00
2026-02-16T14:16:00+03:00
Рубио: администрация Трампа выступает за скорое завершение конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы считаем, что это война, которая никогда не должна была начаться и должна закончиться как можно скорее", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Трамп уделяет большое внимание урегулированию на Украине, заявил Рубио
