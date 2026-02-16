https://ria.ru/20260216/ssha-2074700204.html
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио
США заинтересованы в завершении боевых действий на Украине, но не хотят никого к чему-либо принуждать, а просто пытаются помочь, заявил в понедельник... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:14:00+03:00
2026-02-16T14:14:00+03:00
2026-02-16T14:14:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
россия
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_14b682d7eb6d4d4589acfb9925680ba8.jpg
https://ria.ru/20260216/orban-2074696419.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_239b171a24a0b8533543ec0c8744788a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, россия, марко рубио
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Россия, Марко Рубио
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио
Рубио: США заинтересованы в завершении украинского конфликта