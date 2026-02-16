Рейтинг@Mail.ru
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ssha-2074700204.html
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио
США заинтересованы в завершении боевых действий на Украине, но не хотят никого к чему-либо принуждать, а просто пытаются помочь, заявил в понедельник... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:14:00+03:00
2026-02-16T14:14:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
россия
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_14b682d7eb6d4d4589acfb9925680ba8.jpg
https://ria.ru/20260216/orban-2074696419.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_239b171a24a0b8533543ec0c8744788a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, россия, марко рубио
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Россия, Марко Рубио
США заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Рубио

Рубио: США заинтересованы в завершении украинского конфликта

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. США заинтересованы в завершении боевых действий на Украине, но не хотят никого к чему-либо принуждать, а просто пытаются помочь, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
"Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы война закончилась, и мы хотим сделать для этого все, что в наших силах. Мы - единственная нация на земле, которая, по-видимому, может усадить обе стороны за стол переговоров... Мы не пытаемся навязать кому-либо сделку. Мы не пытаемся принудить кого-либо заключить сделку, на которую никто не хочет идти. Мы просто хотим помочь им", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Орбан заявил о готовности предоставить площадку для саммита по Украине
Вчера, 14:02
 
В миреСШАУкраинаМирный план США по УкраинеРоссияМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала