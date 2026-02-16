Рейтинг@Mail.ru
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
13:52 16.02.2026 (обновлено: 14:24 16.02.2026)
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома - РИА Новости, 16.02.2026
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
США и Венгрия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики, следует из трансляции церемонии, которую вел... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
сша
венгрия
марко рубио
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
сша
венгрия
будапешт
в мире, сша, венгрия, марко рубио, будапешт, петер сийярто, виктор орбан
В мире, США, Венгрия, Марко Рубио, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

США и Венгрия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. 16 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. 16 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. США и Венгрия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики, следует из трансляции церемонии, которую вел госдепартамент Соединенных Штатов.
В подписании документа в Будапеште приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Как информировали в госдепе, после церемонии Рубио выступит перед прессой вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Соглашение направлено на развитие взаимодействия двух стран в области мирного атома и укрепление энергетического сотрудничества.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"
15 февраля, 16:48
 
В миреСШАВенгрияМарко РубиоБудапештПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
