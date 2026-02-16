https://ria.ru/20260216/ssha-2074691911.html
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома - РИА Новости, 16.02.2026
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
США и Венгрия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики, следует из трансляции церемонии, которую вел... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:52:00+03:00
2026-02-16T13:52:00+03:00
2026-02-16T14:24:00+03:00
в мире
сша
венгрия
марко рубио
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703087_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_333c586cb6fb274081c8e03a35077ae7.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074531467.html
сша
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703087_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1f21171f0402e95a7d30ca9b0cc3e997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, марко рубио, будапешт, петер сийярто, виктор орбан
В мире, США, Венгрия, Марко Рубио, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
США и Венгрия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома