США необычным способом послали России предупреждение, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США провели учения по потоплению кораблей, тем самым послав предупреждение России, пишет 19FortyFive.
"Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет", — говорится в публикации.
Издание пишет, что в условиях, приближенных к военным, персонал лучше знакомится со своим оружием и приобретает опыт. Это отличный способ дать морякам представление о том, каково это — участвовать в морском сражении. В большинстве случаев артиллерийская стрельба с надводных кораблей проводится с помощью симуляторов.
В статье отмечается, что это можно рассматривать как предупреждение России и Китаю.
