США необычным способом послали России предупреждение, пишут СМИ
13:41 16.02.2026 (обновлено: 16:16 16.02.2026)
США необычным способом послали России предупреждение, пишут СМИ
США необычным способом послали России предупреждение, пишут СМИ
США провели учения по потоплению кораблей, тем самым послав предупреждение России, пишет 19FortyFive.
США необычным способом послали России предупреждение, пишут СМИ

Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США. Архивное фото
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США провели учения по потоплению кораблей, тем самым послав предупреждение России, пишет 19FortyFive.

"Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет", — говорится в публикации.
Издание пишет, что в условиях, приближенных к военным, персонал лучше знакомится со своим оружием и приобретает опыт. Это отличный способ дать морякам представление о том, каково это — участвовать в морском сражении. В большинстве случаев артиллерийская стрельба с надводных кораблей проводится с помощью симуляторов.

В статье отмечается, что это можно рассматривать как предупреждение России и Китаю.
Заголовок открываемого материала