Рейтинг@Mail.ru
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ssha-2074674053.html
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву
Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости, что США участвовали в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры в Женеву. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:19:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
евросоюз
женева (город)
сша
дмитрий песков
владимир мединский
россия
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827632319_0:154:3068:1880_1920x0_80_0_0_94555594b705e2e05090f80976bfd2d3.jpg
https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074673962.html
женева (город)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827632319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_707701f81f2d8a180625cd5eee3e37dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, женева (город), сша, дмитрий песков, владимир мединский, россия, переговоры по украине в женеве — 2026
Евросоюз, Женева (город), США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву

РИА Новости: США участвовали в обеспечении пролета делегации РФ в Женеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Женева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости, что США участвовали в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры в Женеву.
"США на техническом уровне участвовали в согласовании разрешений, связанных с прибытием российской делегации в Женеву (через ЕС - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение мирного урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник: делегация на переговоры в Женеве не сталкивалась с проблемами
Вчера, 13:19
 
ЕвросоюзЖенева (город)СШАДмитрий ПесковВладимир МединскийРоссияПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала