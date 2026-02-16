https://ria.ru/20260216/ssha-2074674053.html
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву
Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости, что США участвовали в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры в Женеву. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:19:00+03:00
2026-02-16T13:19:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
евросоюз
женева (город)
сша
дмитрий песков
владимир мединский
россия
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827632319_0:154:3068:1880_1920x0_80_0_0_94555594b705e2e05090f80976bfd2d3.jpg
https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074673962.html
женева (город)
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827632319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_707701f81f2d8a180625cd5eee3e37dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, женева (город), сша, дмитрий песков, владимир мединский, россия, переговоры по украине в женеве — 2026
Евросоюз, Женева (город), США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Источник: США участвовали в обеспечении пролета россиян в Женеву
РИА Новости: США участвовали в обеспечении пролета делегации РФ в Женеву