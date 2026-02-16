Рейтинг@Mail.ru
Американский силовик пожелал России победы на СВО при задержании украинца - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 16.02.2026 (обновлено: 06:28 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ssha-2074584120.html
Американский силовик пожелал России победы на СВО при задержании украинца
Американский силовик пожелал России победы на СВО при задержании украинца - РИА Новости, 16.02.2026
Американский силовик пожелал России победы на СВО при задержании украинца
Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявил задержанному за нелегальное пребывание в стране украинскому беженцу о своей поддержке России,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T04:04:00+03:00
2026-02-16T06:28:00+03:00
в мире
сша
россия
миннеаполис
walmart
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072377526_0:240:3071:1967_1920x0_80_0_0_83ee22c74beac94c8add767c141c6061.jpg
https://ria.ru/20260206/fbr-2072590992.html
https://ria.ru/20260211/ssha-2073551823.html
сша
россия
миннеаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072377526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae4e4a2493c7cdffb0a945c549ec8bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, миннеаполис, walmart
В мире, США, Россия, Миннеаполис, Walmart
Американский силовик пожелал России победы на СВО при задержании украинца

DB: сотрудник ICE задержал в США гражданина Украины и пожелал победы России

© AP Photo / Adam GrayАгенты миграционной полиции ICE
Агенты миграционной полиции ICE - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Агенты миграционной полиции ICE. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявил задержанному за нелегальное пребывание в стране украинскому беженцу о своей поддержке России, сообщает издание Daily Beast.
По этим данным, 39-летний Дмитрий Кулик получил разрешение на пребывание в США в течение двух лет, однако при попытке продлить его столкнулся с проблемами. Первого января он забирал заказ в супермаркете Walmart в Миннеаполисе, когда его задержали правоохранители.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE
6 февраля, 03:30
"(Служащий иммиграционной полиции – ред.) сказал мне, что придерживается пророссийских взглядов и хочет, чтобы Россия победила в войне", - посетовал Кулик изданию.
Жена Кулика предположила, что заявку на продление статуса ее мужа как резидента в США могла быть приостановлена с тем, чтобы депортировать его.
"Я сделал все, что требовало правительство (США - ред.), и не понимаю, почему я за решеткой", - заявил изданию Кулик, находящийся в тюрьме города Уилмар в Миннесоте.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул
11 февраля, 03:19
 
В миреСШАРоссияМиннеаполисWalmart
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала