Американский силовик пожелал России победы на СВО при задержании украинца

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявил задержанному за нелегальное пребывание в стране украинскому беженцу о своей поддержке России, сообщает издание Daily Beast.
По этим данным, 39-летний Дмитрий Кулик получил разрешение на пребывание в США в течение двух лет, однако при попытке продлить его столкнулся с проблемами. Первого января он забирал заказ в супермаркете Walmart в Миннеаполисе, когда его задержали правоохранители.
"(Служащий иммиграционной полиции – ред.) сказал мне, что придерживается пророссийских взглядов и хочет, чтобы Россия победила в войне", - посетовал Кулик изданию.
Жена Кулика предположила, что заявку на продление статуса ее мужа как резидента в США могла быть приостановлена с тем, чтобы депортировать его.
"Я сделал все, что требовало правительство (США - ред.), и не понимаю, почему я за решеткой", - заявил изданию Кулик, находящийся в тюрьме города Уилмар в Миннесоте.