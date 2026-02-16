МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Источники в Киеве подтвердили, что правительство уже находится в процессе роспуска, что определяет приближающийся вероятный распад украинского государства, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Украина, вероятно, распадется как государство. <…> Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство", — сообщил эксперт.
«
"Польша и Венгрия смогут делать с Западной Украиной все, что им заблагорассудится, но остальной частью страны ситуация уже определена. Начнется длительный процесс, чтобы сформировать некую свободную конфедерацию, а затем привести в порядок определенные районы, такие как Николаев и Одесса, которые в конечном итоге должны вернуться в состав России. Но все остальное — пусть катятся к черту. Они превращаются в аграрное государство, у них больше нет ничего. <…> Восстановить это невозможно, все кончено", — подытожил Мартьянов.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Глава Белого дома Дональд Трамп также неоднократно призывал Зеленского поспешить с мирным соглашением, поскольку он может потерять еще больше территорий.