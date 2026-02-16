Рейтинг@Mail.ru
"Пусть катятся к черту": в США выступили с неожиданным обращением к Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 16.02.2026 (обновлено: 10:15 16.02.2026)
"Пусть катятся к черту": в США выступили с неожиданным обращением к Украине
"Пусть катятся к черту": в США выступили с неожиданным обращением к Украине
Источники в Киеве подтвердили, что правительство уже находится в процессе роспуска, что определяет приближающийся вероятный распад украинского государства
"Пусть катятся к черту": в США выступили с неожиданным обращением к Украине

Аналитик Мартьянов: правительство Украины уже находится в стадии роспуска

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Источники в Киеве подтвердили, что правительство уже находится в процессе роспуска, что определяет приближающийся вероятный распад украинского государства, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Украина, вероятно, распадется как государство. <…> Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство", — сообщил эксперт.
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Русские уже сломали": в США сделали важное заявление о произошедшем на СВО
Вчера, 04:27
По его словам, в рамках начавшегося процесса распада некоторые европейские государства установят контроль над западными областями Украины, а Россия получит возможность интеграции черноморских земель.
«
"Польша и Венгрия смогут делать с Западной Украиной все, что им заблагорассудится, но остальной частью страны ситуация уже определена. Начнется длительный процесс, чтобы сформировать некую свободную конфедерацию, а затем привести в порядок определенные районы, такие как Николаев и Одесса, которые в конечном итоге должны вернуться в состав России. Но все остальное — пусть катятся к черту. Они превращаются в аграрное государство, у них больше нет ничего. <…> Восстановить это невозможно, все кончено", — подытожил Мартьянов.
Флаги на польском танке - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Первыми начнут поляки": американский военный заявил об угрозе для Украины
10 февраля, 05:36
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Глава Белого дома Дональд Трамп также неоднократно призывал Зеленского поспешить с мирным соглашением, поскольку он может потерять еще больше территорий.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
