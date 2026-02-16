Рейтинг@Mail.ru
Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте - РИА Новости, 16.02.2026
03:10 16.02.2026
Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте
Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте
Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте

Финансист Асяева: банки могут списывать комиссии за отсутствие операций по карте

© iStock.com / PATTRAWUTДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / PATTRAWUT
Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывает, что банки списывают с клиентов комиссии за отсутствие операций по карте. Вправе ли они это делать и как избежать непредвиденных трат, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, такая возможность предусмотрена в ряде банковских договоров. Если это так, то списания за неактивные счета законны.
«
“Экономическая логика банков понятна: неактивные счета требуют технической поддержки, отчетности перед регулятором, хранения данных, и банки перекладывают эти издержки на клиентов. Вопрос в том, справедлива ли такая практика по отношению к людям?” — рассуждает она.
По мнению Асяевой, было бы правильно обязать банки автоматически закрывать нулевые счета через два-три года или делать это в упрощенном порядке. Клиентам же следует вовремя закрывать неиспользуемые карты, проверять счета в мобильном банке и банковские выписки.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россиян со сбережениями предупредили о риске их потери
9 февраля, 02:10
 
