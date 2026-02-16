МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская армия за сутки освободила населенные пункты Покровка Сумской области и Миньковка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли 1 090 военнослужащих, 345 беспилотников и САУ Paladin.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114 642 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 726 танков и других боевых бронированных машин, 1 664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 313 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 532 единицы специальной военной автомобильной техники.

Нейтралитет в квадрате

В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что украинская делегация отправилась в Женеву, где ожидается новый раунд переговоров с Россией и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что российская делегация, которая будет расширена, получает детальные инструкции от президента России Владимира Путина накануне вылета на переговоры в Женеве по ситуации на Украине. Помощник президента Владимир Мединский остается во главе российской делегации переговорщиков по Украине, хотя не участвовал в последних раундах в Абу-Даби, заявил он.

По словам Пескова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев работает по отдельному треку переговорного процесса в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, она активно продолжает работу.

Переговоры в Женеве по Украине пройдут в закрытом трехстороннем формате, сообщил РИА Новости источник.

Победа над "смертью"

Остатки батальона "полка смерти" ВСУ из-за больших потерь вывели из Сумской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.

Ранее Алаудинов сообщил РИА Новости, что перекинутое в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", на которое делало ставку украинское командование, сначала изолировали, а позже почти полностью уничтожили бойцы "Ахмата" и 15-го танкового полка группировки войск "Север".

Новости с ЛБС

Российский танк выдержал до 20 попаданий ударных беспилотников и успешно завершил боевую задачу на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танковой роты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Восход".

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", производящие разведку в глубоком тылу ВСУ, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО, рассказал РИА Новости командир разведывательной роты с позывным "Стрела".

Окопы ВСУ на ряде участков фронта в Сумской области пустуют из-за 90-процентного недокомплекта, вместо положенных по штату 500 человек в бой могут идти около 50 солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подлость ВСУ

ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья, интенсивно обстреливая Белгородскую и Херсонскую области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен ВС РФ на запорожском направлении, были уничтожены огнем со стороны своих же подразделений, сообщил РИА Новости стрелок российской группировки войск "Восток" с позывным "Кай".