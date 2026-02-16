Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 16 февраля: ВС России освободили два населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 16.02.2026
Спецоперация, 16 февраля: ВС России освободили два населенных пункта
Спецоперация, 16 февраля: ВС России освободили два населенных пункта
Российская армия за сутки освободила населенные пункты Покровка Сумской области и Миньковка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Спецоперация, 16 февраля: ВС России освободили два населенных пункта

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская армия за сутки освободила населенные пункты Покровка Сумской области и Миньковка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли 1 090 военнослужащих, 345 беспилотников и САУ Paladin.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114 642 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 726 танков и других боевых бронированных машин, 1 664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 313 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 532 единицы специальной военной автомобильной техники.

Нейтралитет в квадрате

В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что украинская делегация отправилась в Женеву, где ожидается новый раунд переговоров с Россией и США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что российская делегация, которая будет расширена, получает детальные инструкции от президента России Владимира Путина накануне вылета на переговоры в Женеве по ситуации на Украине. Помощник президента Владимир Мединский остается во главе российской делегации переговорщиков по Украине, хотя не участвовал в последних раундах в Абу-Даби, заявил он.
По словам Пескова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев работает по отдельному треку переговорного процесса в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, она активно продолжает работу.
Переговоры в Женеве по Украине пройдут в закрытом трехстороннем формате, сообщил РИА Новости источник.

Победа над "смертью"

Остатки батальона "полка смерти" ВСУ из-за больших потерь вывели из Сумской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.
Ранее Алаудинов сообщил РИА Новости, что перекинутое в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", на которое делало ставку украинское командование, сначала изолировали, а позже почти полностью уничтожили бойцы "Ахмата" и 15-го танкового полка группировки войск "Север".
Новости с ЛБС

Российский танк выдержал до 20 попаданий ударных беспилотников и успешно завершил боевую задачу на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танковой роты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Восход".
Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", производящие разведку в глубоком тылу ВСУ, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО, рассказал РИА Новости командир разведывательной роты с позывным "Стрела".
Окопы ВСУ на ряде участков фронта в Сумской области пустуют из-за 90-процентного недокомплекта, вместо положенных по штату 500 человек в бой могут идти около 50 солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подлость ВСУ

ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья, интенсивно обстреливая Белгородскую и Херсонскую области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен ВС РФ на запорожском направлении, были уничтожены огнем со стороны своих же подразделений, сообщил РИА Новости стрелок российской группировки войск "Восток" с позывным "Кай".
Командир украинской группы бросил раненого сослуживца на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, следует из радиоперехвата, попавшего в распоряжение РИА Новости.
Заголовок открываемого материала