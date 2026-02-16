Рейтинг@Mail.ru
Украинские пограничники несут большие потери на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 16.02.2026
Украинские пограничники несут большие потери на Харьковском направлении
Украинские пограничники несут большие потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 16.02.2026
Украинские пограничники несут большие потери на Харьковском направлении
Подразделения украинской пограничной службы несут высокие потери на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские пограничники несут большие потери на Харьковском направлении

РИА Новости: ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении

Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения украинской пограничной службы несут высокие потери на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Большие потери в Харьковской области несут подразделения пограничников. Наибольшие потери понес 1-й "пого" ГПСУ (пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины - ред.), дислоцированный в районе населенного пункта Малая Волчья", - сообщил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
