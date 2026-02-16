https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074593653.html
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении
Российские военнослужащие отразили две попытки контратаки боевиков ВСУ на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:52:00+03:00
2026-02-16T06:52:00+03:00
2026-02-16T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_6a4089f96c67f30c348ec219c637b7c3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_174e461b3bb48305de83f477530ef5c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении
ВС России отразили две попытки контратаки штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две попытки контратаки боевиков ВСУ на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, для проведения атаки были задействованы две штурмовые группы. Одна из них 119-я бригада территориальной обороны, выдвигалась по открытой местности с задачей отвлечения внимания. Вторая группа 253-го отдельного штурмового подразделения "Арей", пыталась скрытно выйти на позиции российских подразделений.
"Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой, после чего нанесено огневое поражение. Первая штурмовая группа уничтожена полностью, вторая с потерями отошла на исходные позиции", - сообщили в силовых структурах.