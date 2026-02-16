ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две попытки контратаки боевиков ВСУ на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным источника, для проведения атаки были задействованы две штурмовые группы. Одна из них 119-я бригада территориальной обороны, выдвигалась по открытой местности с задачей отвлечения внимания. Вторая группа 253-го отдельного штурмового подразделения "Арей", пыталась скрытно выйти на позиции российских подразделений.