Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074593653.html
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении
Российские военнослужащие отразили две попытки контратаки боевиков ВСУ на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:52:00+03:00
2026-02-16T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_6a4089f96c67f30c348ec219c637b7c3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_174e461b3bb48305de83f477530ef5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили две попытки контратаки ВСУ на Сумском направлении

ВС России отразили две попытки контратаки штурмовиков ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 на Сумском направлении специальной военной операции
Боевая работа расчета пушки М-46 на Сумском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 на Сумском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две попытки контратаки боевиков ВСУ на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, для проведения атаки были задействованы две штурмовые группы. Одна из них 119-я бригада территориальной обороны, выдвигалась по открытой местности с задачей отвлечения внимания. Вторая группа 253-го отдельного штурмового подразделения "Арей", пыталась скрытно выйти на позиции российских подразделений.
"Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой, после чего нанесено огневое поражение. Первая штурмовая группа уничтожена полностью, вторая с потерями отошла на исходные позиции", - сообщили в силовых структурах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала