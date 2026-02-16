https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074593139.html
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым - РИА Новости, 16.02.2026
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым
Военнослужащие группировки РФ "Восток" взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ за пять минут под населенным пунктом Цветковое в Запорожской области,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:44:00+03:00
2026-02-16T06:44:00+03:00
2026-02-16T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
2026
Новости
ru-RU
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым
Бойцы группировки "Восток" взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки РФ "Восток" взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ за пять минут под населенным пунктом Цветковое в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Велес".
Укреплённая позиция представляла собой оборудованный земляной окоп с деревянными перекрытиями и двумя огневыми точками.
"Такой опорный пункт мы сумели взять под контроль за пять минут — сработали быстро, слаженно и чётко", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что успешное выполнение задачи стало возможным благодаря предварительной разведке и координации действий штурмовой группы.