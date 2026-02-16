Рейтинг@Mail.ru
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074593139.html
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым - РИА Новости, 16.02.2026
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым
Военнослужащие группировки РФ "Восток" взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ за пять минут под населенным пунктом Цветковое в Запорожской области,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:44:00+03:00
2026-02-16T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073983036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58d3c08c5d3de4c219bbe85db9fb7e9a.jpg
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074589449.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073983036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64b9188bd6edbe243ad5a8f045d02832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым

Бойцы группировки "Восток" взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий во время боевой работы
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки РФ "Восток" взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ за пять минут под населенным пунктом Цветковое в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Велес".
Укреплённая позиция представляла собой оборудованный земляной окоп с деревянными перекрытиями и двумя огневыми точками.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене
05:39
"Такой опорный пункт мы сумели взять под контроль за пять минут — сработали быстро, слаженно и чётко", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что успешное выполнение задачи стало возможным благодаря предварительной разведке и координации действий штурмовой группы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала