Военнослужащий во время боевой работы

Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Цветковым

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки РФ "Восток" взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ за пять минут под населенным пунктом Цветковое в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Велес".

Укреплённая позиция представляла собой оборудованный земляной окоп с деревянными перекрытиями и двумя огневыми точками.

"Такой опорный пункт мы сумели взять под контроль за пять минут — сработали быстро, слаженно и чётко", - рассказал собеседник агентства.