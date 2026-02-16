Разведчики "Севера" научились обходить западные системы РЭБ

"Но в этом случае нам помогает наш достаточно богатый ассортимент бесплотных летательных аппаратов. В данный момент превалирующим комплексом является все-таки комплекс ZALA Z-16. Сейчас у него достаточно хорошо получается преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника, пробивать всевозможные "купола" и "шторы", залетать в глубокий тыл, вести разведку", - пояснил "Стрела".