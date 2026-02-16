Разведчики "Севера" научились обходить западные системы РЭБ

https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074592264.html
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", производящие разведку в глубоком тылу ВСУ, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО, рассказал РИА Новости командир разведывательной роты с позывным "Стрела".
"Я хочу заметить, что противник использует не только произведенные на территории Украины
средства радиоэлектронной борьбы, а зачастую используют стоящие на вооружении у альянса НАТО
. Но это нам не мешает. Мы, в принципе, справляемся с поставленными задачами и в заданных нам районах осуществляем ведение воздушной разведки и корректировку артиллерийского огня", - пояснил разведчик.
Он уточнил, что ВСУ
постоянно ищет новые способы противодействия российским беспилотникам.
"Но в этом случае нам помогает наш достаточно богатый ассортимент бесплотных летательных аппаратов. В данный момент превалирующим комплексом является все-таки комплекс ZALA Z-16. Сейчас у него достаточно хорошо получается преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника, пробивать всевозможные "купола" и "шторы", залетать в глубокий тыл, вести разведку", - пояснил "Стрела".