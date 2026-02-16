Рейтинг@Mail.ru
Разведчики "Севера" научились обходить западные системы РЭБ - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 16.02.2026
Разведчики "Севера" научились обходить западные системы РЭБ
Разведчики "Севера" научились обходить западные системы РЭБ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", производящие разведку в глубоком тылу... РИА Новости, 16.02.2026
Разведчики "Севера" научились обходить западные системы РЭБ

Разведчики «Севера» научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", производящие разведку в глубоком тылу ВСУ, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО, рассказал РИА Новости командир разведывательной роты с позывным "Стрела".
"Я хочу заметить, что противник использует не только произведенные на территории Украины средства радиоэлектронной борьбы, а зачастую используют стоящие на вооружении у альянса НАТО. Но это нам не мешает. Мы, в принципе, справляемся с поставленными задачами и в заданных нам районах осуществляем ведение воздушной разведки и корректировку артиллерийского огня", - пояснил разведчик.
Он уточнил, что ВСУ постоянно ищет новые способы противодействия российским беспилотникам.
"Но в этом случае нам помогает наш достаточно богатый ассортимент бесплотных летательных аппаратов. В данный момент превалирующим комплексом является все-таки комплекс ZALA Z-16. Сейчас у него достаточно хорошо получается преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника, пробивать всевозможные "купола" и "шторы", залетать в глубокий тыл, вести разведку", - пояснил "Стрела".
