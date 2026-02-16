https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074592110.html
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы и операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск за сутки уничтожили четыре укрытия с личным составом до 15 боевиков ВСУ в районе... РИА Новости, 16.02.2026
