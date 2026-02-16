Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 16.02.2026
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы и операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск за сутки уничтожили четыре укрытия с личным составом до 15 боевиков ВСУ в районе... РИА Новости, 16.02.2026
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
специальная военная операция на украине
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили до 15 боевиков ВСУ под Константиновкой в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Артиллеристы и операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск за сутки уничтожили четыре укрытия с личным составом до 15 боевиков ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
"Артиллеристы и операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии за сутки уничтожили четыре укрытия с живой силой противника до пятнадцати человек", - говорится в сообщении.
Воздушная разведка позднее подтвердила уничтожение скоплений личного состава и укрытий ВСУ на Константиновском направлении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
