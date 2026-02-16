ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Артиллеристы и операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск за сутки уничтожили четыре укрытия с личным составом до 15 боевиков ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.