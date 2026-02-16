Рейтинг@Mail.ru
На Запорожском направлении ВСУ убили группу сослуживцев, пытавшихся сдаться
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 16.02.2026
На Запорожском направлении ВСУ убили группу сослуживцев, пытавшихся сдаться
На Запорожском направлении ВСУ убили группу сослуживцев, пытавшихся сдаться - РИА Новости, 16.02.2026
На Запорожском направлении ВСУ убили группу сослуживцев, пытавшихся сдаться
Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться ВС РФ в плен на запорожском направлении, были уничтожены огнем со стороны своих же подразделений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении ВСУ убили группу сослуживцев, пытавшихся сдаться

РИА Новости: ВСУ убили группу сослуживцев, пытавшихся сдаться

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться ВС РФ в плен на запорожском направлении, были уничтожены огнем со стороны своих же подразделений, сообщил РИА Новости стрелок российской группировки войск "Восток" с позывным "Кай".
По его словам, группа украинских военных приняла решение сложить оружие из-за нежелания продолжать участие в боевых действиях. Российский беспилотник сопровождал их к точке, где находились подразделения ВС РФ.
"Наша "птица" (дрон - ред.) ведёт их к месту дислокации, где находится группа, чтобы их забрать. Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по сдающимся военнослужащим был нанесён удар с применением беспилотников.
"Шесть парней сдавались, дошли только двое — остальные были 200-е (убиты - ред.)", - добавил "Кай".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
